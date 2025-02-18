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Коммерсантъ FM
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Кремль отреагировал на планы по созданию единой европейской армии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное создание объединенной армии в Европейском союзе (ЕС). По его словам, такие инициативы требуют внимательного отслеживания и изучения.

«Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее и тому подобное. До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы». По его мнению, Европа больше не может быть уверена в поддержке США при потенциальных угрозах. Он также предложил в качестве основы такой армии вооруженные силы Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг идею украинского президента. Он отметил, что с таким термином «следует быть осторожным, потому что люди понимают под ним разные вещи». При этом он согласился с необходимостью развивать собственные оборонные возможности ЕС.

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