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В Севастополе приняли новый генеральный план

Новый генеральный план Севастополя принят в двух чтениях на сессии Заксобрания. Документ разработали специалисты ГАУС «Институт Генплана Москвы», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Генеральный план Севастополя рассчитан на 20 лет. Первая очередь его реализации намечена на период до 2030 года. Он включает в себя положение о территориальном планировании и карты, на которых обозначено предполагаемое размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Также в генплане содержатся данные о благоустройстве общественных пространств, мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и системе обращения с отходами производства и потребления. Однако документ не затрагивает существующее использование земельных участков.

По словам Михаила Развожаева, в процессе общественных обсуждений жители Севастополя предложили более 3,6 тыс. различных идей. Комиссия, занимающаяся разработкой генерального плана, собралась 34 раза, чтобы внести изменения в документ. После доработки проект генплана был согласован с федеральными органами власти.

Алина Зорина

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