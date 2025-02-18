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В Завьялово планируют запустить общественный транспорт

В Завьялово планируют запустить общественный транспорт. Об этом сообщил руководитель Завьяловского района Константин Русинов в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Так повелось исторически, что есть только выезжающие в город и обратно. А село разрослось, микрорайонов много и от одного конца до другого не дойти»,— сказал господин Русинов.

По словам главы района, только на школьные автобусы из бюджета района тратится почти 20 млн руб. в год. При этом наблюдается дефицит водителей, несмотря на поднятую до 55 тыс. руб. на руки зарплату.

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