Челябинец осужден на 5,5 лет колонии за контрабанду военной продукции

Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в контрабанде продукции военного назначения (п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ). Он приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что гражданин РФ в интересах иностранного государства организовал незаконную поставку в одну из стран Центральной Азии двух единицы продукции военного назначения, используемых в бронетанковой и боевой воздушной технике. После оформления отправки груза южноуральца задержали сотрудники УФСБ России по региону. Разрешение на вывоз военной продукции из России у него отсутствовало.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган УФСБ России по Челябинской области. Приговор суда не вступил в законную силу.