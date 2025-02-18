Депутат ЗСК прокомментировал результаты исследования качества жизни на Кубани

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский прокомментировал итоги исследования «РИА Рейтинг» о качестве жизни, по результатам которого Кубань заняла четвертое место в 2024 году, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Комментарий депутата приводит kuban.aif.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Парламентарий отметил, что рейтинг основан на широком наборе показателей, исключающем субъективность оценки. «Вызывает гордость, что мы находимся в нем на достойном четвертом месте. Это рукотворный результат работы всего населения Кубани, властей, силовиков, бизнеса»,— заявил господин Петропавловский.

По мнению парламентария, учитывая позиции лидеров рейтинга, Краснодарскому краю объективно некуда подниматься выше, а ключевая задача — сохранять достигнутые позиции. Депутат также отметил, что выводы рейтинга коррелируют с миграционной привлекательностью региона, которая находится на одном уровне с Москвой и Петербургом.

Вячеслав Рыжков