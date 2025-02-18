Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%

За неделю с 10 по 16 февраля заболеваемость ОРВИ в России выросла на 7,7%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Общее число случаев заболевания достигло 932 тыс. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций из-за ОРВИ увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Среднероссийский показатель заболеваемости превышен в 49 регионах. В 34 из них на фоне роста заболеваемости закрыто 267 школ. В 26 регионах закрыто 87 дошкольных учреждений.

На неделе с 3 по 9 февраля заболеваемость ОРВИ выросла на 13,7%. Тогда превышение среднероссийского показателя было отмечено в 50 регионах.

Полина Мотызлевская