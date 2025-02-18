Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Турции аэропорт приостановил работу из-за светящегося НЛО

В аэропорту турецкого Газиантепа приостановили полеты после информации о неопознанном светящемся объекте, сообщает местная газета T24. По ее данным, речь может идти о беспилотнике.

Инцидент произошел вчера, 17 февраля. Около 22:00 по местному времени (совпадает с мск) пилоты увидели в аэропорту светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тыс. футов (более 3 тыс. м) и доложили об этом диспетчерской вышке. Объект не был виден на радарах, и самолетам запретили совершать посадку в аэропорту и вылетать из него.

Уточняется, что точной информации об объекте пока получить не удалось. Работу аэропорта возобновят после того, как удастся идентифицировать объект.

В декабре 2024 года жители восточного побережья США регулярно сообщали о десятках неопознанных дронов, кружащих над стратегическими объектами. Из-за них, в частности, приостанавливал работу аэропорт в Нью-Йорке. БПЛА также были замечены над американскими базами в Германии и Великобритании. Белый дом США не счел это угрозой нацбезопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны взмыли над востоком».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...