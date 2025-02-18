В Турции аэропорт приостановил работу из-за светящегося НЛО

В аэропорту турецкого Газиантепа приостановили полеты после информации о неопознанном светящемся объекте, сообщает местная газета T24. По ее данным, речь может идти о беспилотнике.

Инцидент произошел вчера, 17 февраля. Около 22:00 по местному времени (совпадает с мск) пилоты увидели в аэропорту светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тыс. футов (более 3 тыс. м) и доложили об этом диспетчерской вышке. Объект не был виден на радарах, и самолетам запретили совершать посадку в аэропорту и вылетать из него.

Уточняется, что точной информации об объекте пока получить не удалось. Работу аэропорта возобновят после того, как удастся идентифицировать объект.

В декабре 2024 года жители восточного побережья США регулярно сообщали о десятках неопознанных дронов, кружащих над стратегическими объектами. Из-за них, в частности, приостанавливал работу аэропорт в Нью-Йорке. БПЛА также были замечены над американскими базами в Германии и Великобритании. Белый дом США не счел это угрозой нацбезопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны взмыли над востоком».