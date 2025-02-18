ВС Башкирии изменил приговор координатору профсоюза «Действие» Антону Орлову

Верховный суд Башкирии, рассмотрев жалобу на приговор бывшему координатору регионального отделения профсоюза медицинских работников «Действие», отменил штраф в размере 250 тыс. руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Антон Орлов дважды был признан виновным в мошенничестве при поставке углеводородов иностранным компаниям (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия и суда, преступления были совершены им с 2016-го по 2020 год во время работы заместителем гендиректора ООО «Нефте-сервис».

В сентябре 2022 года Антону Орлову был вынесен обвинительный приговор по первому уголовному делу о хищении средств узбекистанской фирмы Yusuf Bobo Fayz и таджикистанской организации «Гайрат-82». В декабре — второй приговор, по делу о хищении средств московской компании «Райнстон трейдинг» и узбекского Bashorat Business. Как сообщал «Ъ-Уфа», после частичного сложения наказания и присоединения его неотбытой части Советский районный суд Уфы назначил господину Орлову 9,5 лет колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.

Антон Орлов с 2020 по 2022 год был координатором независимого профсоюза «Действие» в Башкирии, участвовал в кампаниях в защиту медработников. В начале 2022 года профсоюз организовал «итальянскую забастовку» работников скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы.

Наталья Балыкова