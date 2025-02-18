В Челябинске 14 местных жителей обвиняют в организации казино

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении 14 местных жителей по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой). Их обвиняют в создании двух казино в Челябинске, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года в нежилых помещениях по проспекту Победы и Комсомольскому проспекту работали два казино. Там организовали незаконную игорную деятельность с помощью специализированного оборудования и интернета.

По данным ГУ МВД по региону, заведения замаскировали за неприметными входными дверьми, попасть внутрь можно было по предварительному звонку.

Преступления выявлены полицейскими при силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области. Во время рейдов в заведениях находились десять игроков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Были изъяты наличные на сумму 200 тыс. руб. и компьютеры. Проведено 13 обысков, продолжается сбор доказательств.

Виталина Ярховска