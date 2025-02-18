«Ростех» создал первую в РФ вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых

«Ростех» создал первую российскую вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых, сообщается на сайте госкорпорации. Клинические исследования препарата проводились при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас досье вакцины направлено в Минздрав на регистрацию по правилам ЕАЭС.

Вакцина аАКДС-М содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины (вещества, вырабатывающие антитела к токсину) в уменьшенном количестве, а также имеет бесклеточный коклюшный компонент. Благодаря этому препарат можно применять для ревакцинации лиц старше 18 лет.

Клинические испытания вакцины проводились на базе десяти российских научных центров. Через месяц у большинства участников исследования выработалось необходимое число антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. Применять вакцину планируется после регистрации и запуска препарата в серийное производство. Выпускать вакцину будут на заводе в Перми по полному циклу, отметили в «Ростехе».

В соответствии с приказом Минздрава №1122Н от 6 декабря 2021 года взрослых ревакцинирует только от дифтерии и столбняка. В 2023 году, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость коклюшем среди взрослых выросла почти в 16,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Тогда «Медицинский вестник» со ссылкой на специалистов писал о необходимости прививать от коклюша и взрослых.

Сейчас в России зарегистрирована только одна АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная) вакцина — «Пентаксим», выпускаемый компанией Sanofi. Вакцину применяют для вакцинации детей старше четырех лет, подростков и взрослых. В мае 2022 года Sanofi и «Нанолек», производящая вакцину на предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на препарат. В то же время СМИ сообщали о дефиците вакцины в регионах, но Минздрав и Росздравнадзор опровергали эту информацию. В июле 2024 года URA.ru сообщало о недостатке препарата в аптеках Тюмени.

Полина Мотызлевская