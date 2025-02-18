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Выдача новых кредитных карт в Новосибирской области сократилась на 27%

В январе 2025 года количество выданных новых кредитных карт в Новосибирской области сократилось на 27% относительно декабря 2024-го и составило 22,3 тыс. штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Суммарный объем одобренных лимитов снизился на 34%, до 2,4 млрд руб. Средний размер лимита уменьшился на 9% до 111 тыс. руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снижение выдачи также отмечено в Красноярском крае на 28% до 21,8 тыс. штук, Иркутской области на 27% до 17,7 тыс. штук, Кемеровской области на 28% до 19,3 тыс. штук, Алтайском крае на 31% до 15,1 тыс. штук и Омской области на 29% до 14,6 тыс. штук.

По словам экспертов, негативную динамику рынка определяет ужесточение регулирования.

Лолита Белова

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