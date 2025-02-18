Самарская область вошла в десятку регионов по числу ДТП с участием детей-пешеходов

Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга регионов с наибольшим количеством ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов в 2024 году. Исследование провели аналитики агентства «ПромРейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарская область, занявшая девятую строчку, является новичком рейтинга. При этом количество ДТП с участием детей-пешеходов в регионе сократилось на 1,7% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее пугающая динамика в Москве (+25,2%) и Омской области (+20,3%).

На первом и втором местах по-прежнему Москва и Краснодарский край. На третье место поднялась Челябинская область (+2 пункта). Выбыли из рейтинга Тюменская область и Республика Башкортостан.

Сабрина Самедова