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обновлено 10:40

В Кемерове объявили тендер на строительство набережной возле музейного комплекса

Управление городского развития Кемерова объявило тендер на строительство первого этапа набережной реки Большая Камышная в Центральном районе. Стоимость контракта составила 705,7 млн руб., указывается на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 февраля.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Победителю аукциона также предстоит провести благоустройство территории, прилегающей к музейному и театрально-образовательному комплексу. Подрядчику необходимо выложить тротуарную плитку на площади 6,5 тыс. кв. м, обустроить велодорожки протяженностью 2,3 тыс. кв. м, высадить газон, установить освещение и архитектурную подсветку, а также создать объекты торговли и обслуживания. Срок сдачи работ определен до 31 декабря 2028 года.

«Обустроить именно этот участок набережной особенно важно — от его визуального решения будет зависеть атмосфера вокруг будущего музейно-театрального комплекса»,— ранее сообщал глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

В марте прошлого года власти Кузбасса оценили стоимость строительства этого объекта, возведение которого ведется с 2021 года, в 43,5 млрд руб. Завершить работы по конструктивам, фасадам зданий комплекса, благоустройству прилегающей территории планировалось в 2024 году, пишет ТАСС.

Александра Стрелкова

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