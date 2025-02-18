Временный регоператор «ЭкоЦентр» стабилизирует ситуацию с вывозом отходов

Временный регоператор «ЭкоЦентр» закупил 1,7 тыс. мусорных контейнеров для Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области и установил 330 из них. Как сообщает пресс-служба донского правительства, количество жалоб на несвоевременный вывоз ТКО снизилось в 10 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Контейнеры установили в Гукове, Звереве, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Шахтах, а также в Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском и Шолоховском районах. Кроме того, «ЭкоЦентр» расчищает свалки, оставленные прежним оператором — в настоящее время ликвидированы 35% произвольных полигонов.

С начала февраля регоператор вывез с подконтрольных территорий 105 тыс куб. м. ТКО. По данным рабочей группы ситуация на местах стабилизируется — говорится в сообщении.

Дмитрий Ковалевский