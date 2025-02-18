Средняя скидка при покупке квартиры в новостройке в Челябинске составила 18%

В январе в Челябинске квартиры в новостройках покупали в среднем на 18,4% дешевле медианной цены в объявлении. В городе было заключено более 140 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью почти 6 тыс. кв. м., сообщает «Яндекс Недвижимость».

Стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже в среднем составляла 167 тыс. руб., тогда как при продаже она снижалась до 141 тыс. руб. Среди городов-миллионников по разнице цен Челябинск оказался на третьем месте. Наибольшие скидки при продаже квартир делают в Новосибирске (-30,6%; до 121 тыс. руб.) и Волгограде (-19%; до 116 тыс. руб.). Также в топ-5 вошли Екатеринбург (-14,3%; до 140 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (-7,7%; до 260 тыс. руб.).

Виталина Ярховска