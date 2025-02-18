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В Арзамасе задержали дальнобойщика с купленными в интернете правами

На 118 км автодороги Р-158 в городском округе Арзамас Нижегородской области задержали 39-летнего дальнобойщика с поддельными правами. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Водитель из Омска признался, что заказал поддельный документ в интернете. В его настоящих правах не открыта категория «Е», поэтому он решил купить фальшивые.

На задержанного завели дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного документа). Дальнобойщику грозит до шести месяцев ареста.

Помимо этого, сотрудники ГАИ составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительских прав. По этой статье предусмотрен штраф до 15 тыс. руб.

Галина Шамберина

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