Для строящегося ТЦ в Ярославле ищут арендаторов

В Ярославле в строящемся ТЦ «Аквилон» на улице Труфанова сдают помещения в аренду. Информация размещена на сайте объявлений «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Достроить новый торговый центр планируют во втором квартале 2025 года. Общая площадь первого этажа составляет 2 тыс. кв.м., предлагаемая стоимость аренды 1 кв.м. — 3 тыс. руб. У центра будут стеклянные фасады и потолки высотой 4 м. Один из арендаторов уже определен — известный фитнес-клуб DDХ fitnеss.

Напомним, что новый ТЦ строят на месте снесенного «Аквилона». Здание торгового центра тогда было построено незаконно. Право аренды участка получила ярославская компания ООО «АСТ».

Алла Чижова