В администрации Тольятти пояснили ситуацию с корректировкой положения о городской символике

В администрации Тольятти разъяснили изменения в положение об официальных символах Тольятти, принятые на последнем заседании городской думы. Ранее сообщалось, что в новой редакции слова «оригинал Герба» и «оригинал Флага» были заменены на «изображение», в связи с чем в некоторых СМИ появилась информация, что оригинал герба просто утерян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Как следует из ответа горадминистрации на запрос «Ъ-Волга», проект решения думы «О внесении изменений в положение об официальных символах городского округа Тольятти и порядке их использования от 07.12..2005» был разработан «в связи с отсутствием в действующем положении в перечне заявителей на получение разрешения на использование символов городского округа в коммерческих, рекламных и представительских целях физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также в связи с необходимостью снятия административного барьера для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем исключения из пакета документов копий учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации».

«Сообщаем также, что герб городского округа Тольятти официально зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре под номером 123. Таким образом, герб не может “потеряться”»,— заявили в горадминистрации.

Также в администрации сообщили, что при обсуждении первого положения о гербе города в 1996 году в своем письме спикеру Тольяттинской городской думы Александру Дроботову герольдмейстер Георгий Вилинбахов просил обратить внимание на то, что геральдика не предусматривает существование единственного изобразительного эталона герба. Герб может менять некоторые черты своего дизайна, сохраняя соответствие общим геральдическим правилам и специальному геральдическому описанию – именно оно является единственным эталоном герба.

Таким образом, в тольяттинском архиве хранятся оригиналы нормативного документа гордумы, утверждающего официальные символы Тольятти, с приложениями изображений гербов (повседневного и праздничного) и их геральдического описания.

«Таким образом, ничего никогда не терялось. Что касается гербовой грамоты, ее заказывают дополнительно в Геральдическом совете РФ. В этой связи и было принято решение обратиться к государственному герольдмейстеру о предоставлении такой грамоты»,— заявили в горадминистрации.

Алексей Алексеев