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Ограничено движение по трассе «Кавказ» на Ставрополье

Запрет на движение всех видов транспорта введен по решению ГИБДД на федеральной автодороге «Кавказ» с 338-го по 243-й километр, сообщило ведомство у себя в Телеграм-канале. Речь идет об участке дороги в направлении Невинномысска, проходящего по территории Андроповского, Кочубеевского и Минераловодского районов Ставропольского края.

Как уточнили в краевом управлении Госавтоинспекции, причиной введения ограничения «послужили снежные переметы, сильный боковой ветер и невозможность безопасного проезда автотранспорта». Закрытый участок контролируется ДПС. Объезд разрешен по автодороге Александровское—Минеральные Воды.

Ранее пресс-служба УГИБДД края сообщала, что на территории всего региона отмечаются выпадения осадков в виде снега, а также пониженная температура воздуха и туман в сочетании с сильным боковым ветром.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в КЧР республиканский штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций уже готов к взаимодействию всех ответственных органов власти, глав муниципалитетов, а также аварийно-спасательных и дорожных служб. «Дорожно-коммунальные службы республики работают в усиленном режиме. Для очистки дорог и улиц задействована специализированная техника ресурсных организаций и муниципалитетов. Ведется контроль за состоянием работы энергооборудования. Энергетики переведены на усиленный режим работы»,— написал в своем Telegram-канале господин Темрезов.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Временно была перекрыта дорога на плато Ай-Петри

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вид на гору Аю-Даг

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На два дня закрыт Никитский ботанический сад

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Парк «Айвазовское»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия снегопада в парке «Айвазовское»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что решение о посещении детьми учебных заведений принимают родители, а отсутствие ребенка не будет считаться прогулом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Власти предупредили, что общественный транспорт может работать со сбоями

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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