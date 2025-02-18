СК возбудил дело о халатности в отношении чиновников из минстроя Прикамья

Следователями второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Как считает следствие, в период с января по декабрь 2024 года должностные лица министерства, подведомственных ему учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные на расселение ветхого и аварийного жилья.

Таким образом, до настоящего времени жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и проживают в небезопасных для жизни и здоровья условиях, что является существенным нарушением их прав и законных интересов», - сообщает следственное управление.

В Минстрой Пермского края «Ъ-Прикамье» направлен запрос.