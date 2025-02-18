СКА поздравил «Газпром» с днем рождения

Хоккеисты СКА завершили выездную серию в чемпионате КХЛ победой над «Северсталью» в Череповце со счетом 5:3. Дублем отметился форвард армейцев Евгений Кузнецов, также здорово проявили себя молодые игроки — Матвей Короткий и Григорий Кузьмин. Победа была посвящена очередному дню рождения «Газпрома» — компании, финансирующей хоккейный клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Северсталь» — СКА

Фото: ХК СКА Матч «Северсталь» — СКА

Фото: ХК СКА

У СКА был должок перед «сталеварами»: те обыграли петербуржцев на «СКА Арене» в предыдущем матче с невероятным для этих стен счетом 7:4. Встречи между СКА и «Северсталью» вообще получаются в этом сезоне аномально результативными. Первая завершилась победой СКА 8:5.

Нужно отметить по игре в Череповце действия молодых армейцев Матвея Короткого и Григория Кузьмина. Они не только закрепились в составе и стабильно играют, но и местами берут на себя роль лидеров. Кузьмин открыл счет в матче, получив пас от Павла Дедунова, а еще на его счету — голевая передача. Таким образом результативная серия нападающего СКА составила уже три матча, с учетом дуэлей с «Барысом», «Нефтехимиком» и «Северсталью»: в них Кузьмин забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Что касается Короткого, то он отличился как снайпер во второй игре подряд (до этого был дубль в игре с «Нефтехимиком»), а также отдал голевую передачу, продлив серию «с очками» до трех игр.

Если в матче с «Нефтехимиком» стараний молодых не хватило и СКА уступил со счетом 3:4, то в Череповце напомнили о себе опытные игроки армейцев. Евгений Кузнецов сначала удачно подставил клюшку под бросок защитника Александра Никишина, а в конце оформил окончательный счет матча, отправив шайбу в пустые ворота «Северстали», когда ее тренеры поменяли вратаря на лишнего игрока (до этого Кузнецов много пропустил из-за травмы и не забивал с конца ноября, когда отличился в игре с «Амуром»). Причем Евгений «вбил» шайбу в сетку со страшной силой, чего обычно в НХЛ, где он играл, не делают — за такое можно «огрести» от соперника. Но никто в «Северстали» не решился «поднять руку» на самого именитого игрока СКА.

Был в этой игре еще один момент, напомнивший о боях, которые проходят в НХЛ,— из КХЛ драки постепенно уходят. Форвард СКА Павел Акользин вызвал на поединок канадского защитника хозяев Марка Барберио, сбросив перчатки, что не запрещается правилами. Но тот отказался от боксерской дуэли, видимо, посчитал соперника слишком опасным. Потом тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на такое поведение канадского легионера, вспомнив скабрезное высказывание на эту тему советского тренера Всеволода Боброва. Драки, по словам Ротенберга,— часть хоккея, а вот мелкий фол и грязную игру надо убрать.

Так или иначе, хоккеисты СКА в этом матче оказались сильнее, а если говорить о вкладе тех, кого причисляют к лидерам команды, то надо отметить еще Марата Хайруллина: он на 31-й минуте сравнял счет, реализовав большинство. Второй период оказался переломным в матче: СКА выиграл его 2–1, в третьем счет повторился, а первый завершился 1–1.

СКА благодаря этой победе поднялся на четвертую строчку в таблице Западной конференции, опередив не только «Северсталь», но и ЦСКА, правда, у петербуржцев на два сыгранных матча больше. Роман Ротенберг отметил, что «по движению» матч в Череповце был одним из лучших для СКА в сезоне, и это радует в преддверии скорых игр в плей-офф. Победу над «Северсталью» он посвятил «Газпрому», который отметил вчера 32-летие со дня основания. Компания на протяжении многих лет финансирует ХК СКА. Игроки даже прокричали в раздевалке «С днем рождения, "Газпром"!» Теперь армейцы проведут серию домашних матчей дома, где их соперниками станут «Куньлунь Ред Стар», московские «Спартак» и «Динамо».

Кирилл Легков