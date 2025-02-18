Жителя Мурманска осудили на 13 лет за сбор данных об участниках СВО для Украины

Мурманский областной суд приговорил Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК), сообщил центр общественных связей ФСБ. Приговор вступил в силу. Во время допроса мужчина 2000 года рождения признался, что собирал для Службы безопасности Украины данные о военных объектах в России и участниках спецоперации.

По информации следствия, Константинов через Telegram связался с представителями украинского вооруженного формирования и сообщил о желании вступить в его ряды для участия в боевых действиях против ВС РФ. При этом, как указывает ФСБ, в 2022 году мужчине было вынесено предостережение о недопустимости совершения госизмены. Несмотря на принятые профилактические меры, Константинов продолжил контактировать с представителями украинских спецслужб.

«Я был завербован Службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи: первое — это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе — сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье — установление участников специальной военной операции»,— сказал Артем Константинов в ходе допроса. По его словам, переданную информацию украинские кураторы планировали использовать для проведения «акций устрашения».