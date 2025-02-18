Ярославцу вынесли приговор за конфликт в автобусе

Красноперекопский районный суд Ярославля признал жителя города виновным в хулиганстве и приговорил его к 1 году 4 месяцам исправительных работ и удержанию 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В ходе судебного заседания установлено, что в марте 2024 года на остановке «ул. Гудованцева» подсудимый поссорился с водителем автобуса по малозначительному поводу. В ходе конфликта, «демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданам, громко выражался нецензурной бранью, подойдя к автобусу, нанес не менее 10 ударов кулаками обеих рук по кузову и стеклам».

Повторные удары автомобилю он нанес уже на другой остановке. В результате этих действий график автобуса был сорван — ущерб перевозчику, ООО «Транспорт Ярославии», составил 26,6 тыс. руб. Дебошир признал вину только частично.

Алла Чижова