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Ярославцу вынесли приговор за конфликт в автобусе

Красноперекопский районный суд Ярославля признал жителя города виновным в хулиганстве и приговорил его к 1 году 4 месяцам исправительных работ и удержанию 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в суде.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В ходе судебного заседания установлено, что в марте 2024 года на остановке «ул. Гудованцева» подсудимый поссорился с водителем автобуса по малозначительному поводу. В ходе конфликта, «демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданам, громко выражался нецензурной бранью, подойдя к автобусу, нанес не менее 10 ударов кулаками обеих рук по кузову и стеклам».

Повторные удары автомобилю он нанес уже на другой остановке. В результате этих действий график автобуса был сорван — ущерб перевозчику, ООО «Транспорт Ярославии», составил 26,6 тыс. руб. Дебошир признал вину только частично.

Алла Чижова

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