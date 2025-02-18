Количество вакансий продавцов и кассиров выросло на 12% за год в Удмуртии

Работодатели ПФО разместили 219 тыс. вакансий в розничной торговле в 2024 году, что на 12% больше, чем годом ранее. По данным сервиса hh .ru, вакансии в сфере торговли вошли в топ-7 сфер по доле вакансий на рынке в целом. Кроме того позиции продавцов-консультантов и кассиров вошли в топ-3 самых дефицитных и востребованных кадров в 2024 году в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Удмуртии в сфере розничной торговли открылось 11,2 тыс. вакансий, что на 20% больше, чем годом ранее. Это наибольшая динамика среди всех регионов ПФО.

Больше всего вакансий в Татарстане — 37,3 тыс. позиций, что на 11% больше, чем годом ранее. Меньше всего предложений опубликовано в Марий Эл и Мордовии - 3,8 тыс и 3,6 тыс., как в 2023 году.