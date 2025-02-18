Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россельхознадзор: в Башкирии 10 ресторанов доставки работали без ветдокументов

Управление Россельхознадзора по Башкирии выдало предостережение десяти заведениям общественного питания республики, нарушившим требования ветеринарного законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с 9 января по 14 февраля проанализировавшие веб-ресурсы «Яндекс Еда», Delivery Club и «Купер» специалисты выявили кафе, закупавшие сырье, готовившие и продававшие продукцию вне государственного контроля.

Установлено, что владельцы заведений общественного питания: «Точка Вкуса», «Гирос», Salom tashkent, «Али», «Не дешевая шаурма», AnsoR Halal Food, «Квадратная пицца Сибарит», Shashlykman, «Кафе Ихлас», кафе Freshfood, занимаются организацией общественного питания без регистрации в системе «Цербер».

При проведении мониторинга также выявлено, что обязательные ветеринарно-сопроводительные документы на сырье, используемое для приготовления блюд, в этих кафе отсутствуют.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...