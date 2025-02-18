Россельхознадзор: в Башкирии 10 ресторанов доставки работали без ветдокументов

Управление Россельхознадзора по Башкирии выдало предостережение десяти заведениям общественного питания республики, нарушившим требования ветеринарного законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с 9 января по 14 февраля проанализировавшие веб-ресурсы «Яндекс Еда», Delivery Club и «Купер» специалисты выявили кафе, закупавшие сырье, готовившие и продававшие продукцию вне государственного контроля.

Установлено, что владельцы заведений общественного питания: «Точка Вкуса», «Гирос», Salom tashkent, «Али», «Не дешевая шаурма», AnsoR Halal Food, «Квадратная пицца Сибарит», Shashlykman, «Кафе Ихлас», кафе Freshfood, занимаются организацией общественного питания без регистрации в системе «Цербер».

При проведении мониторинга также выявлено, что обязательные ветеринарно-сопроводительные документы на сырье, используемое для приготовления блюд, в этих кафе отсутствуют.

Майя Иванова