ДТП в Волгограде привело к изменению маршрута движения троллейбусов № 9

В Волгограде произошла дорожная авария, что стало причиной временного изменения маршрута движения троллейбусов № 9. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

ДТП произошло сегодня, во вторник, в 07:10. Троллейбус «ТролЗа», который двигался в крайнем правом ряду проспекта Металлургов в сторону ул. Маршала Еременко, протаранила легковушка. Пострадавших нет.

Дорожная авария привела к серьезному затруднению движения по пр. Металлургов. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Пока что троллейбусы № 9 осуществляют движение по пр. им. В. И. Ленина. Автобусы маршрутов № 21, 25 и 59 работают на 2-й продольной магистрали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

Павел Фролов