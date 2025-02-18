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5 тыс. тракторов и 1,4 тыс грузовиков готовят к посевным работам в Удмуртии

5 тыс. тракторов и 1,4 тыс. грузовиков готовят для посевных работ в Удмуртии. Готовность техники - 92% и 84% соответственно. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, остальные — ремонтируют.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В 2024 году хозяйства республики приобрели свыше тысячи единиц техники российского и зарубежного производства. Среди них тракторы, комбайны, дисковые бороны, сеялки и другие. Больше 400 единиц из них закупили в лизинг»,— говорится в сообщении.

Напомним, посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры весной 2024 года составили 339,9 тыс. га.

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