Вступил в силу приговор главбуху частного детдома, осужденной за хищения

Красноярский краевой суд подтвердил законность приговора бывшему главбуху частного детского дома имени Хазрета Совмена Людмиле Огурцовой, получившей пять с половиной лет колонии за кражу денег благотворителей. В апелляционной жалобе защита настаивала на смягчении наказания, но получила отказ, сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

В июле 2024 года в Красноярске завершился суд над Людмилой Огурцовой — бывшим главным бухгалтером частного детского дома имени Хазрета Совмена. По версии следствия, в течение полутора лет главбух переводила деньги благотворителей на свои счета, а на украденные более чем 41 млн руб. устроила себе красивую жизнь: сняла таунхаус в элитном поселке Красноярска, ездила на дорогой машине, купила три норковые шубы, драгоценности. Финансистке, которая полностью признала вину, дали пять с половиной лет колонии и обязали возместить детскому дому ущерб.

Детский дом имени Хазрета Совмена был открыт в июне 2003 года, его учредителем является одноименный благотворительный фонд. В детдоме проживают 70–80 воспитанников. Общая площадь комплекса составляет 33 тыс. кв. м. В него входят бассейны, медблок, библиотека, компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы, кинозал, социальная гостиная, столовая, танцевальная и вокальная студии. На территории находятся гараж, дендрарий, спортивные площадки и фруктовый сад.

Илья Николаев