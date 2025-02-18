В Саратовской области за сутки потушили семь пожаров

На территории Саратовской области за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали семь пожаров, включая одно возгорание мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Степное Советского района в одном из гаражей загорелись вещи на 4 кв. м. В результате пожара получил повреждения бампер иномарки «Ниссан Альмера». В Ртищеве на Зеленой и в Дергачах в Рабочем переулке пламя охватило деревянные сараи.

Также произошел пожар в селе Дьяковка, в результате которого погиб мужчина. Сотрудники МЧС ликвидировали и возгорание моторного отсека машины «ВАЗ-2110» в Балакове на Саратовском шоссе. Кроме того, загорелось транспортное средство DAF в поселке Пробуждение Энгельсского района. Огонь тушил один пожарный расчет.

Павел Фролов