Галямов: в Екатеринбурге выдано разрешений на строительство на 2,8 млн кв. м

По итогам 2024 года в Екатеринбурге было построено 1,7 млн кв. м жилья, об этом на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» сообщил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, за 2024 год было выдано разрешений на строительство на 2,8 млн кв. м. В прошлом году было выдано разращений на 1,6 млн. Помимо жилья активно вводили социальные объекты – общеобразовательную школу на ул. Рощинской, ул. Советской. Начато строительство новых объектов, например, школы на ул. Щорса.

Рустам Галямов заявил, что к концу года администрация ожидает те же результаты. «Мы ждем только позитивных изменений. Если сравнить по выданным разрешениям на строительство, динамика положительная – упаднических настроений нет»,– прокомментировал вице-мэр.

Мария Игнатова