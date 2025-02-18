Двух астраханок будут судить за незаконный оборот водных биоресурсов

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) в отношении двух местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 22 октября минувшего года фигурантки незаконно приобрели у неустановленных лиц, с которыми они вступили в преступный сговор, 16 рыб осетровых видов. В темное время суток того же дня полицейские задержали машину, за рулем которой находилась одна из подозреваемых, на 30 км автодороги «Камызяк — Кировский».

Экспертиза показала, что рыбу выловили из естественной среды обитания запрещенным способом. Во время обыска правоохранители нашли 19 тушек осетров и запрещенные орудия лова.

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы суду.

Павел Фролов