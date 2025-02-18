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Главой Ленинского района Челябинска стала Ольга Гущина

Назначена глава Ленинского района Челябинска. Это Ольга Гущина, которая с октября прошлого года руководила администрацией в качестве временно исполняющей обязанности, сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Гущина ранее занимала различные должности в управлении социальной защиты населения Курчатовского района, министерстве социальных отношений Челябинской области, отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Металлургического района. С февраля 2017 года по август 2024-го она работала в управлении ЖКХ Челябинска. Затем госпожа Гущина перешла в администрацию Ленинского района на должность заместителя главы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Ленинским районом Челябинска с 2011 года руководил Александр Орел. В конце октября прошлого года он был назначен исполняющим обязанности главы Коркинского муниципального округа после отставки Натальи Лощининой. В декабре местные депутаты избрали Александра Орла руководителем округа.

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