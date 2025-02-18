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Коммерсантъ FM
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В Приморье взаимодействием с участниками СВО займется специальный чиновник

В составе правительства Приморского края будет введена новая должность — уполномоченный при губернаторе региона по вопросам взаимодействия с участниками специальной военной операции (СВО). Соответствующий законопроект на рассмотрение законодательного собрания края внесла и. о. губернатора Приморья Вера Щербина.

В пояснении к законопроекту (.pdf), подписанном госпожой Щербиной, говорится, что должность уполномоченного учреждается для координации деятельности государственных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с СВО, государственной защитой, обеспечением прав военнослужащих. Речь идет в том числе о региональном филиале госфонда «Защитники Отечества».

Уточняется, что новая должность не потребует дополнительных расходов краевого бюджета, поскольку «изменения происходят в пределах штатной численности и финансирования, предусмотренного на 2025 год». Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом региона на заседании 26 февраля.

В мае прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в СВО принимают участие 50 тыс. жителей края.

Алексей Чернышев, Владивосток

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