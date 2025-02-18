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В Ульяновской области с чиновников взыскали ущерб за нападение собаки на ребенка

Удовлетворен иск прокуратуры к администрации Тереньгульского района Ульяновской области о взыскании компенсации ущерба за нападение безнадзорного животного на ребенка. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что районные чиновники не организовали должным образом на своей территории отлов и содержание бездомных собак. В итоге 20 января 2022 года безнадзорное животное напало на ребенка в рабочем поселке Тереньга на улице Булыгина. Собака укусила мальчика в лицо. В связи с этим прокуратура подала в суд иск к чиновникам.

Георгий Портнов

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