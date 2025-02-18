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Под Саратовом выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области приступил к проверке по факту гибели мужчины на пожаре в селе Дьяковка Краснокутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел накануне, в понедельник, в частном доме на ул. Чапаева. Во время тушения огнеборцы нашли тело 44-летнего мужчины.

Следователи изучили место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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