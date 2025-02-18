Глава СКР хочет знать, почему нарушаются права пензенского подростка

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о ходе проверки и принятых мерах по сведениям о нарушении прав подростка в Пензенской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по сообщению о халатности (ст. 293 УК РФ).

Ранее отмечалось, что уполномоченные службы бездействуют в части жизнеустройства и оказания соцподдержки несовершеннолетнему. На это указывали в эфире передачи на федеральном телеканале.

Павел Фролов