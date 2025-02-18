Более 30 образцов оружия РФ в 2024 году получили право на экспорт

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что более 30 новейших российских образцов вооружений и военной техники получили в 2024 году рекламные паспорта. Это дает возможность предлагать их на экспорт.

«Среди — них средства связи и автоматизации, комплексы радиоэлектронной борьбы, инженерная техника, БПЛА, в том числе комплекс "Ланцет-Э", средства ПВО и противодействия беспилотным летательным аппаратам, например зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е"»,— сообщил «РИА Новости» господин Михеев.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в беседе с ТАСС отметил интерес иностранных заказчиков к российским разработкам в сфере радиоэлектронной борьбы. По его словам, ход СВО показал, что дроны — это мощное и эффективное оружие, а для защиты от них нужны средства подавления. «Интерес к тем разработкам, которые есть у нас, без сомнения, высокий»,— отметил он.

С 17 по 21 февраля в Абу-Даби проходит международная оборонная выставка IDEX-2025. Среди прочего на ней представлена новейшая российская продукция военного назначения. В первый день выставки господин Михеев заявил, что портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» на конец 2024 года составил рекордные $57 млрд.