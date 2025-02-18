Экс-начальнику исправительного центра в Ачинске дали срок за превышение власти

В Ачинске (Красноярский край) бывший начальник исправительного центра ГУФСИН получил три года лишения свободы за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023 году в прокуратуру обратился предприниматель из Ачинска. Он пояснил, что в его стройфирме по договору с исправительным центром трудоустроены 12 человек, осужденных к принудительным работам. Начальник исправительного центра предложил ему приобрести стройматериалы для ремонта помещений учреждения, а получив отказ, направил в фирму требования об увольнении осужденных в связи с переводом на другую работу.

В результате предприниматель купил стройматериалы и передал их в исправительный центр, после чего обвиняемый отменил свои требования об увольнении осужденных, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

Илья Николаев