Зритель заплатит 0,5 млн за нарушение правил поведения на хоккее

Ярославский хоккейный болельщик должен выплатить 500 тыс. руб. за выход на лед во время финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом», который состоялся 24 апреля 2024 года. Такое решение принял Кировский районный суд Ярославля, куда обратилась с иском УКРК «Арена-2000. Локомотив». Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 4-й матч между командами "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск) на стадионе "Арена-2000-Локомотив".

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ 4-й матч между командами "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск) на стадионе "Арена-2000-Локомотив".

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инцидент произошел в последнем матче финальной серии, где «железнодорожники» проиграли со счетом 1:2. Болельщик перелез через стекло и выбежал на лед, после чего был быстро удален и передан полиции. Красноперекопский суд ранее оштрафовал его на 10 тыс. руб. и запретил посещать спортивные сооружения на год.

Клуб «Локомотив» заплатил КХЛ штраф в размере 500 тыс. руб., который был выставлен стадиону «Арена-2000». После этого ледовая арена подала иск к фанату на возмещение ущерба. Суд удовлетворил требования истца, признав нарушение правил поведения зрителей. Фанат должен выплатить 500 тыс. руб. плюс 15 тыс. руб. судебных расходов. Решение пока не вступило в законную силу, и ответчик может обжаловать его в Ярославском областном суде в течение месяца.

Антон Голицын