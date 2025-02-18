В Ярославле вновь заговорили о введении платы за ливневку для юрлиц
Власти Ярославля и региона вернулись к обсуждению платы для юридических лиц за пользование ливневой канализацией. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр тарифного регулирования области Мария Сачкова.
Фото: Telegram-канал Артема Молчанова
Она рассказала, что приняла участие в совещании под руководством мэра Ярославля Артема Молчанова по вопросу водоотведения поверхностных сточных вод. Система ливневой канализации существенно изношена и требует реконструкции.
«В настоящее время городскую ливневую канализацию эксплуатирует муниципальное бюджетное учреждение за счет средств городского бюджета, тогда как на других территориях содержание ливневок происходит за счет потребителей — юридических лиц путем установления тарифа на водоотведение поверхностных сточных вод, а также тарифов за технологическое присоединение к ливневой канализации новых потребителей, учитывая высокие темпы строительства в городе»,— сообщила госпожа Сачкова.
Вопрос о введении платы за ливневую канализацию в Ярославле в правительстве области рассматривали в 2018 году, однако тогда конкретных действий не последовало.
Сейчас, по словам министра тарифного регулирования, планируется сначала «определить форму собственности предприятия, которое будет содержать, реконструировать и оказывать услуги по подключению» ливневой канализации. В настоящее время это делает муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и обслуживание гидросистем».