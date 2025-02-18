В Ярославле вновь заговорили о введении платы за ливневку для юрлиц

Власти Ярославля и региона вернулись к обсуждению платы для юридических лиц за пользование ливневой канализацией. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр тарифного регулирования области Мария Сачкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Молчанова Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

Она рассказала, что приняла участие в совещании под руководством мэра Ярославля Артема Молчанова по вопросу водоотведения поверхностных сточных вод. Система ливневой канализации существенно изношена и требует реконструкции.

«В настоящее время городскую ливневую канализацию эксплуатирует муниципальное бюджетное учреждение за счет средств городского бюджета, тогда как на других территориях содержание ливневок происходит за счет потребителей — юридических лиц путем установления тарифа на водоотведение поверхностных сточных вод, а также тарифов за технологическое присоединение к ливневой канализации новых потребителей, учитывая высокие темпы строительства в городе»,— сообщила госпожа Сачкова.

Вопрос о введении платы за ливневую канализацию в Ярославле в правительстве области рассматривали в 2018 году, однако тогда конкретных действий не последовало.

Сейчас, по словам министра тарифного регулирования, планируется сначала «определить форму собственности предприятия, которое будет содержать, реконструировать и оказывать услуги по подключению» ливневой канализации. В настоящее время это делает муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и обслуживание гидросистем».

Антон Голицын