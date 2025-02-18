Объем судоремонтов в КНР превысил $5,5 млрд

Как сообщила Китайская ассоциация судоремонтных предприятий (SPCC) на сессии 10 января, на КНР в 2024 году пришлось более 60% всех отремонтированных судов в мире. Все десять крупнейших судоремонтных предприятий мира находятся в КНР. Это Changhong International, Zhoushan Xinya Shipyard, Zhoushan Huafeng, Shanghai Heavy Industry, Huarun Dadong Dockyard, Fujian Huadong Shipyard, Yiu Lian Dockyards (Shekou), Nanyang Zhongtian, Dalian Heavy Industry и Zhoushan Heavy Industry. Всего эти десять предприятий отремонтировали 3,4 тыс. судов, что в 2,1 раза больше, чем топ-10 судоремонтных предприятий за пределами КНР (1,61 тыс.). Суммарная мощность ста ремонтных доков этих предприятий превысила 17 млн тонн. 42,5% всего объема работ и 38,6% отремонтированных судов пришлись на предприятия города Чжоушань провинции Чжэцзян. Совокупная стоимость ремонтов, осуществленных 19 крупнейшими судоремонтными предприятиями КНР, в 2024 году составила 40,06 млрд юаней ($5,52 млрд), что на 8,78% больше, чем в 2023 году.

Наталья Скорлыгина