Неконкурентные завтраки

Договоры ООО «Альтернатива» на оказание услуг по организации питания учащихся средней школы №23 Димитровграда Ульяновской области признаны ничтожными и недействительными. Арбитражный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Ульяновской области, в котором отмечалось, что при заключении договоров с единственным поставщиком был нарушен принцип конкуренции. Прокуратура также требовала вернуть выплаченные компании бюджетные средства, однако в этом требовании суд отказал. Ответчик с решением суда не согласен, но пока не решил, будет ли обжаловать его. В гордуме отмечают, что «Альтернатива» занимает фактически монопольное положение на рынке соцпитания Димитровграда, и точно такая же ситуация с договорами во всех школах (за исключением двух) и детсадах города, в связи с чем депутаты намерены обратиться в прокуратуру с просьбой подать соответствующие иски по остальным учреждениям образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты гордумы заявляют, что из-за отсутствия конкуренции снижается качество питания и завтраки идут на выброс

Фото: из Telegram-канала Алексея Куринного Депутаты гордумы заявляют, что из-за отсутствия конкуренции снижается качество питания и завтраки идут на выброс

Фото: из Telegram-канала Алексея Куринного

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил в основной части иск заместителя прокурора Ульяновской области, поданный в интересах мэрии Димитровграда к общеобразовательной школе №23 и компании «Альтернатива». Прокуратура требовала признать недействительными и ничтожными 14 договоров на обеспечение учащихся горячим питанием (на общую сумму 5,144 млн руб.), заключенных с сентября 2022 года по февраль 2023 года, и вернуть перечисленные по ним бюджетные средства в размере 4,439 млн руб.

В своем иске зампрокурора области отмечал, что все эти договоры заключались с «Альтернативой» как с единственным поставщиком, без конкурентных процедур и «не соответствуют требованиям Федерального закона 44-ФЗ», который допускает это в строго оговоренных в законе случаях — если закупка на сумму менее 600 тыс. руб. при годовом объеме закупок не более 5 млн руб.

Ответчики в суде поясняли, что такой «порядок заключения договоров установлен решением администрации города Димитровграда», а также отмечали, ссылаясь на пояснительную записку к закону №484-ФЗ от 26.12.2024, что допускается «осуществление нескольких закупок в отношении однородных товаров у единственного поставщика».

Суд не принял доводы ответчика и показал, что в ходе судебного рассмотрения уже было установлено, что заказчик и подрядчик фактически дробили сделку «в одном периоде для преодоления ограничений в сумме 600 тыс. руб.». В решении также подчеркивалось, что применяемым ответчиками методом заключения договоров были нарушены принципы конкуренции. Отметив, что «заключение каких-либо сделок без конкурса или аукциона означает совершение действий в обход закона с противоправной целью», суд признал все указанные в иске договоры недействительными.

Однако в требовании возврата в бюджет выплаченных средств суд отказал, отметив, что заключенные с нарушением закона договоры уже исполнены, а отказ от них привел бы к срыву образовательного процесса.

Компания «Альтернатива» (владелец — экс-депутат регионального заксобрания Андрей Толмачев) занимает доминирующее положение на рынке соцпитания в Ульяновске и практически монопольное положение в Димитровграде (она обслуживает все детсады и все школы, кроме Лицея ядерных технологий и школы №10, которая была до этого на ремонте). По итогам 2023 года выручка «Альтернативы» составила 1,321 млрд руб., чистая прибыль — 168 млн руб. Компания работает по «доготовочному» принципу, поставляя в учреждения полуфабрикаты, которые доводятся до кондиции уже в пищеблоках. В марте 2018 года УФАС подтвердило наличие картельного сговора с участием «Альтернативы» по поддержанию цены на торгах в период с 2015 года по 2017 год.

Владелец «Альтернативы» Андрей Толмачев сказал «Ъ», что с решением суда не согласен, но пока не принял решения, будет ли подавать апелляционную жалобу. Он продолжает настаивать, что, согласно поправкам в закон 44-ФЗ, вступившим в силу с 1 января, допускается несколько закупок однородных товаров у единственного поставщика.

Будет ли прокуратура Ульяновской области направлять апелляционное представление, поскольку ей отказали в требовании о возврате средств, неизвестно. На запрос «Ъ» в ведомстве ответили, что прокомментируют ситуацию только после вступления в силу решения суда.

Между тем депутат гордумы Димитровграда Александр Ерышев (в прошлом созыве он был спикером гордумы) заявил «Ъ», что «принцип дробления договоров и заключения их с “Альтернативой” используется почти во всех образовательных учреждениях Димитровграда». По его словам, руководители образовательных учреждений признавались ему, что «требование заключать такие договоры с “Альтернативой” исходило в тот период от мэра Димитровграда Андрея Большакова» (в августе прошлого года приговорен к шести годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.— “Ъ” ). «Проблема в том, что из-за отсутствия конкуренции качество питания низкое, детей кормят полуфабрикатами, что вообще недопустимо. По этому поводу мы неоднократно обращались и к губернатору, и в прокуратуру. И сейчас, когда иск прокуратуры по одной школе удовлетворен, необходимо подать такие же иски по всем образовательным учреждениям нашего города», — сказал депутат, заявив, что в ближайшие дни направит об этом обращение в прокуратуру.

Сергей Титов, Ульяновск