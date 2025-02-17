В Геленджике спасли многодетную мать, отравившуюся удобрением

Врачи Геленджика спасли жизнь матери четверых детей, которая оказалась в коме после отравления кальциевой селитрой. Женщина попробовала удобрение, после чего у нее развился отек легких и мозга, сообщила в своем Telegram-канале вице-мэр курорта Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Состояние пациентки удалось стабилизировать силами местных медиков. После выхода из комы женщина прошла восстановительный курс в санаторно-курортном комплексе «Вулан» в Архипо-Осиповке. Затем пациентка отправилась домой к семье.

Анна Гречко