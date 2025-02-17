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Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга регионов по качеству жизни

По итогам 2024 года Ростовская область заняла седьмое место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Соответствующее исследование провели эксперты РИА «Новости».

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В целом донской регион набрал 68,3 балла. В 2023 году он располагался на девятой строчке с 64,8 баллами.

Лидером рейтинга стала Москва (84,1). На втором месте — Санкт-Петербург (83,4). Замыкает тройку Московская область (81,2).

Рейтинг был сформирован на основе 66 показателей, характеризующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и социальной сферы регионов.

Анастасия Казуков

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