Промышленность УрФО в 2024 году показала незначительный рост

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития регионов УрФО в 2024 году, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года индекс промышленного производства в УрФО составил 100,9% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост продемонстрировала Курганская область (124,9%), занявшая первое место в стране по этому показателю. Индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО составил 102,5%, наибольший рост также зафиксирован в Курганской области (112,5%). Регионы ввели в строй 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше чем в 2023 году.

«Важно тщательно проанализировать цифры, разобраться в причинах как роста, так и снижения показателей и выработать дальнейшую стратегию действий»,— подчеркнул полпред.

Артем Жога поручил следить за подготовкой регионов к паводковому и пожароопасному периоду, реализацией региональных аналогов программы «Время героев», подготовкой к празднованию 80-летия Победы и выполнением других поручений президента.

Полина Щуцкая