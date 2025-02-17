Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Промышленность УрФО в 2024 году показала незначительный рост

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития регионов УрФО в 2024 году, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года индекс промышленного производства в УрФО составил 100,9% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост продемонстрировала Курганская область (124,9%), занявшая первое место в стране по этому показателю. Индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО составил 102,5%, наибольший рост также зафиксирован в Курганской области (112,5%). Регионы ввели в строй 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше чем в 2023 году.

«Важно тщательно проанализировать цифры, разобраться в причинах как роста, так и снижения показателей и выработать дальнейшую стратегию действий»,— подчеркнул полпред.

Артем Жога поручил следить за подготовкой регионов к паводковому и пожароопасному периоду, реализацией региональных аналогов программы «Время героев», подготовкой к празднованию 80-летия Победы и выполнением других поручений президента.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...