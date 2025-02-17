Бывший вратарь «Амкара» может перейти в «Урал» из Екатеринбурга

Бывший вратарь пермского «Амкара» Александр Селихов может продолжить карьеру в екатеринбургском «Урале». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инсайдеров. Согласно их данным, Селихов вылетел в ОАЭ, где «Урал» проводит зимний сбор. Там же он пройдет медобследование. Завтра стороны могут заключить контракт до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В начале года бывший пермский вратарь покинул ФК «Спартак»: стороны досрочно решили прекратить сотрудничество. Напомним, что Селихов перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Для пермского клуба это была рекордная сделка: на продаже вратаря «Амкар» выручил 250 млн руб. Александр Селихов провел в составе московского клуба 102 матча, выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.

ФК «Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге и ведет борьбу за возвращение в элитный дивизион – РПЛ.