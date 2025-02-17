СКР выясняет обстоятельства гибели мужчины во время пожара под Краснодаром

Ленинградский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю инициировал доследственную проверку после гибели местного жителя во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возгорание произошло 16 февраля 2025 года в частном доме на ул. Гагарина в пос. Первомайском. Очевидцы вызвали пожарных. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 52-летнего владельца дома.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, включая точную причину и очаг возгорания.

Краевое СУ СКР призывает граждан соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем в помещениях.

Нурий Бзасежев