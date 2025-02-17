Бастрыкин поручил возобновить дело об убийстве автомобилиста на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову возобновить расследование убийства 22-летнего жителя Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
Фото: Информационный центр СК России
По версии следствия, в феврале 2024 года молодой человек отправился в поездку на недавно приобретенном автомобиле и пропал. Через несколько дней его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в салоне автомобиля на обочине федеральной трассы «Краснодар — Верхнебаканский».
Следственное управление СК России по Кубани возбудило и расследовало уголовное дело об убийстве, но позже приостановило производство. В Информационный центр СКР поступила жалоба на медлительность и затяжной характер расследования.
Господин Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования.