Бастрыкин поручил возобновить дело об убийстве автомобилиста на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову возобновить расследование убийства 22-летнего жителя Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

По версии следствия, в феврале 2024 года молодой человек отправился в поездку на недавно приобретенном автомобиле и пропал. Через несколько дней его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в салоне автомобиля на обочине федеральной трассы «Краснодар — Верхнебаканский».

Следственное управление СК России по Кубани возбудило и расследовало уголовное дело об убийстве, но позже приостановило производство. В Информационный центр СКР поступила жалоба на медлительность и затяжной характер расследования.

Господин Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования.

Нурий Бзасежев