Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спасатели эвакуировали замерзших туристов в горах Краснодарского края

Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали группу туристов, застрявшей в горной местности Апшеронского района. Трое мужчин и девушка гуляли в районе хутора Гуамка, ориентируясь по навигатору вдоль реки Матузки, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из-за обильного снегопада двое участников похода провалились в воду по пояс. При попытке вернуться назад группа не смогла преодолеть сложный рельеф и около 20:00 подала сигнал бедствия.

Спасатели обнаружили пострадавших по геолокации. Поисково-спасательную операцию осложняли темнота, снегопад и пересеченная горно-лесистая местность.

По информации «Кубань-СПАС», после эвакуации туристов передали медработникам. Как сообщили спасатели, травм у пострадавших нет, но туристы сильно замерзли.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...