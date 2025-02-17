Спасатели эвакуировали замерзших туристов в горах Краснодарского края

Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали группу туристов, застрявшей в горной местности Апшеронского района. Трое мужчин и девушка гуляли в районе хутора Гуамка, ориентируясь по навигатору вдоль реки Матузки, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из-за обильного снегопада двое участников похода провалились в воду по пояс. При попытке вернуться назад группа не смогла преодолеть сложный рельеф и около 20:00 подала сигнал бедствия.

Спасатели обнаружили пострадавших по геолокации. Поисково-спасательную операцию осложняли темнота, снегопад и пересеченная горно-лесистая местность.

По информации «Кубань-СПАС», после эвакуации туристов передали медработникам. Как сообщили спасатели, травм у пострадавших нет, но туристы сильно замерзли.

Нурий Бзасежев