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В Ростовской области иномарка врезалась в дерево — водитель погиб

В Зерноградском районе на участке автодороги «ст.Мечетинская — х.Гуляй-Борисовка — п.Нижнекугоейский» вечером 16 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки врезался в дерево и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Geely Emgrand выехал на обочину, не справившись с управлением. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Водитель иномарки погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова

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