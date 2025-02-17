В Ростовской области иномарка врезалась в дерево — водитель погиб

В Зерноградском районе на участке автодороги «ст.Мечетинская — х.Гуляй-Борисовка — п.Нижнекугоейский» вечером 16 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки врезался в дерево и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Geely Emgrand выехал на обочину, не справившись с управлением. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Водитель иномарки погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова